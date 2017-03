Renault prallt gegen Telefonsäule an Aschaffenburger Busbahnhof

Mitfahrer verletzt

Aschaffenburg Dienstag, 21.03.2017 - 07:48 Uhr

Ein Mann ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall am Aschaffenburger Busbahnhof leicht verletzt worden. Eine 45-Jährige war mit ihrem Renault gegen eine Telefonsäule gekracht.