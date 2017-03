Waschbär bezahlt nächtlichen Ausflug mit dem Leben

VPI Aschaffenburg-Hösbach

Aschaffenburg Sonntag, 19.03.2017 - 09:36 Uhr

Nicht uberlebt hat ein Waschbär seinen nächtlichen Ausflug auf die Autobahn. So berichtet es die VPI Aschaffenburg-Hösbach