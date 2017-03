Rothenbuch: 19-Jähriger verliert Kontrolle über seinen BMW

Er Fahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Verletzt wurde der junge Mann bei dem Unfall nicht, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.





Am Sonntag gegen 05:00 Uhr wurde ein 29-jähriger VW-Lenker in dereiner allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 29-jährige nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen in der Lage war. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der 29-jährige zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Alkotest mit ihm durchgeführt wurde. Den 29-jährigen erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.Ein 31-jähriger hatte seinen BMW am Samstag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:35 Uhr in derauf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. Als er vom Einkaufen zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er an seinem Fahrzeug links am Heck einen frischen Unfallschaden fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300,- Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.Ein 24-jähriger Aschaffenburger hatte seinen VW in der Zeit von Mittwoch, 15:00 Uhr bis Freitag, 17:00 Uhr in dergeparkt. Als er am Freitag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Stoßstange hinten links fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.Ein 26-jähriger hatte am Samstag gegen 18:30 Uhr seinen BMW in derim Parkhaus der City Galerie abgestellt. Als er kurz nach Mitternacht zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel durch einen unbekannten Vandalen abgetreten worden war. Zusätzlich war ein leichter Lackschaden an der Fahrertüre entstanden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.Eine 49-jährige stellte am Samstag gegen 14:30 Uhr ihren Opel auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Aschaffenburger Straße ab. Als sie gegen 15:00 Uhr vom Einkaufen zurückkehrte, bemerkte sie eine Delle an der Beifahrertür. Möglicherweise war diese beim Öffnen der Türe eines daneben geparkten Fahrzeuges beschädigt worden. Der Verursacher hatte den Schaden weder bei der Geschädigten noch bei der Polizei gemeldet. Der Schaden beträgt ca. 100,- Euro.Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg