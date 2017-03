Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Vorfahrtsverstoß

An dem Daimler entstand ein Schaden von circa 1000 Euro und dieser musste abgeschleppt werden. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer des Audi auf. Deshalb wurde dieser zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Den alkoholisierten Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr eine 22-jährige mit ihrem Opel auf der Berliner Allee und bog nach links auf die Würzburger Straße ein. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Ford, der stadtauswärts in Richtung Haibach fuhr. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Jedoch entstand an dem Ford ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Weitere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet

Aschaffenburg. Im Stadtgebiet kam es am Freitagabend zu zwei weiteren Verkehrsunfällen, bei denen ebenfalls niemand verletzt wurde. Dabei entstand ein Gesamtschaden von circa 3750 Euro an den Fahrzeugen.

Fensterscheibe eingeworfen

Aschaffenburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde im Stadtteil Damm in der Lange Straße eine Fensterscheibe beschädigt. Zusätzlich wurde am Tatort eine leere Glasflasche aufgefunden und sichergestellt. Am Fenster entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Mehrere Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz

Aschaffenburg. Im Rahmen von Personenkontrollen in der Aschaffenburger Innenstadt wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag bei mehreren Personen Betäubungsmittel aufgefunden. Dabei handelte es sich in zwei Fällen um Cannabisprodukte und in einem Fall um das Rauschgift Amphetamin. Die Täter waren alle männlich und zwischen 19 und 29 Jahre alt. Die Drogen wurden sichergestellt und die jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Beim Abbiegen anderes Fahrzeug angefahren

Pflaumheim. Am Freitagabend fuhr ein 32-jähriger Fahrer eines VW auf der Straße Am Bergweg und wollte an einer Kreuzung in Richtung Ortsmitte in die Rudelzauer Straße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts aus der Rudelzauer Straße kommenden Opel. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von circa 1000 Euro. Verletzt wurde dabei aber niemand.

An geparktem Pkw hängen geblieben

Hösbach. Ein 56 Jahre alter Autofahrer touchierte beim Rangieren auf dem Parkplatz der Volksbank einen geparkten Pkw. Im Anschluss meldete er den Vorfall bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg, sodass die Fahrerin des beschädigten Pkw verständigt werden konnte. Am angefahrenen Lkw entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

