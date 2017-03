Bei Wendemanöver Verkehrszeichen touchiert und abgehauen

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Freitag, 17.03.2017 - 14:45 Uhr

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursachte am Donnerstag um 11:45 Uhr eine Sattelzugmaschine beim Wendemanöver auf der Großostheimer Straße.