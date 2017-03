Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bei seiner Heimkehr gegen 14:30 Uhr musste der Hauseigentümer feststellen, dass ein Unbekannter seine Abwesenheit ab 08:00 Uhr für einen Einbruch ausgenutzt hatte. Der Täter drang offensichtlich gewaltsam durch eine Nebentür in das Haus in der Cranachstraße ein und durchwühlte auf der Suche nach Wertgegenständen mehrere Schränke. Anschließend machte er sich offenbar durch die Terrassentür aus dem Staub. Ob und in welcher Höhe der Täter Beute gemacht hat, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die weiteren Ermittlungen und bittet zur Aufklärung der Tat auch um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Cranachstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Enrico Ball, Polizei Unterfranken