Zwei Männer klauen Smartphone - Polizei braucht Hinweise!

Stadt Aschaffenburg

Unfallfluchten

Gartenhausaufbruch

Ladendiebstahl

Schilffläche in Brand geraten

Die Unbekannten unterhielten sich während ihres Aufenthalts in unbekannter, ausländischer Sprache. Nachdem die Mitarbeiter des Zentrums den Grund ihrer Anwesenheit nicht ermitteln konnten und ihnen die Situation seltsam vorkam, begleiteten sie die Personen nach draußen.Kurz darauf stellte eine Angestellte den Verlust ihres goldfarbenen Mobiltelefons, der Marke Samsung fest, welches zum Tatzeitpunkt auf dem Tisch der Anmeldung lag. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.Die tatverdächtigen Männer werden wie folgt beschrieben: Einer der Unbekannten soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein, ein hellen Teint haben sowie schwarze, kurze, wellige Haare und einen 3-Tage-Bart tragen. Während der Tatausübung bestand seine Kleidung aus einer blauen Jeans und einem weißen Shirt. Der zweite Täter, ebenfalls mit hellem Teint, soll eine Körpergröße von circa 175 Zentimeter und eine schlanke Figur haben. Zudem soll er schwarze, kurze Haare sowie einen 3-Tage-Bart tragen. Er war ebenfalls mit einer blauen Jeanshose und einem weißen Shirt bekleidet.Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Samstag 20:30 Uhr bis Dienstag 08:30 Uhr an einem braunen VW Tiguan im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Das beschädigte Auto stand im Tatzeitraum in der. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Mittwoch zwischen 14:19 Uhr und 14:30 Uhr in der Straße. An einem grauen Citroen wurde ein Heckschaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht.Ein unbekannter Täter verschaffte sich bereits in der Zeit vom 18.02.2017 bis 04.03.2017 gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube eines Anwesens in der Straße. Entwendet wurde nach erster Inaugenscheinnahme nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro.Ein aufmerksamer Ladendetektiv ertappte am Mittwochnachmittag eine 58-jährige Ladendiebin auf frischer Tat. Die osteuropäische Diebin entwendete in einem Drogeriemarkt im Einkaufszentrum in derSpielzeug und Haushaltsartikel im Gesamtwert von über 20 Euro. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Erbringung einer Sicherheitsleistung wurde die 58-Jährige entlassen.Aus noch ungeklärten Gründen ist am Mittwoch um 11:00 Uhr ein Feuer auf einem Grundstück in derausgebrochen. Die Feuerwehr Aschaffenburg rückte unverzüglich an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bis dato noch nicht bekannt.

