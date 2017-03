Wiesengrundstück in Bessenbach in Brand geraten

Waffeleisen und Grill geklaut

Vorfahrtsverstoß - 34-Jähriger leicht verletzt

VW-Reifen platt gestochen

Lichteinrichtung von Audi ausgebaut und entwendet

Die Freiwillige Feuerwehr Bessenbach rückte unverzüglich an und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist bis dato noch nicht bekannt.Aschaffenburg. Aus dem Kellerraum eines Cafés in der Herstallstraße entwendete ein unbekannter Dieb Kochgeräte und ein Schlüssel im Gesamtwert von circa 2000 Euro. Wie der Täter in den Raum gelangen konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Am Dienstagmorgen befuhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin die Hofgartenstraße, um anschließend nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Beim Abbiegemanöver übersah die Daihatsu-Lenkerin einen vorfahrtsberechtigten Leichtkraftradfahrer, der mit seiner Vespa auf der Hauptstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam der 34-Jährige zu Fall und zog sich eine leichte Verletzung zu. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf circa 1000 Euro.Einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro verursachte ein unbekannter Täter an einem braunen VW in der Mendelstraße. In der Zeit von Montag 17:00 Uhr und Dienstag 06:00 Uhr wurde mit einem spitzen Gegenstand der rechte hintere Reifen zerstochen.Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.Auf die beiden Seitenblinker und den linken Frontblinker eines Audi 80 Cabrio hat es ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 05:40 Uhr und 17:05 Uhr in der Bahnhofstraße abgesehen. Das Auto stand im Tatzeitraum auf dem dortigen Pendlerparkplatz. Der Beuteschaden der Fahrtrichtungsanzeiger wird auf etwa 300 Euro beziffert.Wer in oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

