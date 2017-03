Auffahrunfall - Fahrer leicht verletzt

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Montag, 13.03.2017 - 14:01 Uhr

Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein 19-jähriger Seat-Fahrer am Sonntag gegen 15:00 Uhr auf das Heck eines vorausfahrenden Audi auf. Der Zusammenstoß ereignete sich auf der Darmstädter Straße bei „stop-and-go-Verkehr“.