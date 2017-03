Angebliche Heilerinnen betrügen Aschaffenburger Seniorin

165 cm groß

45 Jahre alt

schlank

osteuropäisches Aussehen

bekleidet mit beiger Jacke

170 cm groß

40 Jahre alt

kräftig

osteuropäisches Aussehen

bekleidet mit dunkler Jacke

Wem sind die beiden Damen im Bereich des Tatorts aufgefallen?

Wem gegenüber haben sich die beiden Täterinnen möglicherweise ebenfalls als Heilerinnen ausgegeben?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Am Donnerstag, gegen etwa 11:30 Uhr, befand sich eine ältere Dame auf dem Nachhauseweg von der Apotheke, als sie von zwei Damen angesprochen wurde. Diese gaben sich ihr gegenüber als Heilerinnen aus und überredeten die Seniorin, sie nach Hause in die Wörnerstraße begleiten zu dürfen. Sie brachten die Dame schließlich dazu, mehrere hundert Euro Bargeld in der Wohnung zu deponieren. Dieses sollte sich so innerhalb von neun Tagen „vermehren“.Als die Damen die Wohnung verlassen hatten, schaute die Dame in dem Versteck nach dem Geld und musste feststellen, dass dieses verschwunden war. Es ist davon auszugehen, dass eine der beiden Täterinnen das Geld in einem unbemerkten Augenblick an sich nahm.Die Seniorin kann die beiden Damen wie folgt beschreiben:Täterin 1:Täterin 2:Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1732 mit der Kripo Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.Polizei Unterfranken