Herstallstraße: 17-Jähriger uriniert in Blumenkübel

Stadt Aschaffenburg

Beim Wenden die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen

Geparkten Pkw angefahren

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Aschaffenburgerin zeigt drogentypische Auffälligkeiten

Kreis Aschaffenburg

Mit Mofa zu schnell unterwegs

Pkw zerkratzt

Der Jugendliche war leicht alkoholisiert. Nach ausführlicher Belehrung durch eine Polizeistreife durfte er seinen Weg zwar fortsetzen, ihn erwartet jedoch ein empfindliches Bußgeld. Weiterhin werden seine Eltern über sein Verhalten informiert.Am Freitag gegen 14:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger mit seinem Audi dievon der Willigisbrücke kommend in Richtung Ortsausgang. Kurz nach dem Volksfestplatz wollte der 27-jährige wenden und in entgegengesetzter Richtung weiterfahren. Hierzu holte er kurz nach rechts aus und setzte dann zum Wendemanöver nach links an. Hierbei übersah er jedoch einen hinter ihm fahrenden 47-jährigen mit seinem Smart. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 9.000,- Euro.Eine 60-jährige Aschaffenburgerin hatte am Freitag in der Zeit von 07:15 Uhr bis 16:00 Uhr ihren schwarzen Peugeot in derauf dem Parkplatz zwischen der Berufsschule II und III abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie eine großflächige Eindellung sowie mehrere Kratzer im Bereich der hinteren linken Fahrzeugflanke. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500,- Euro.Ein 22-jähriger Aschaffenburger befuhr am Freitag gegen 14:00 Uhr mit seinem Audi diestadteinwärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Doktor-Hans-Meinhardt-Allee musste er verkehrsbedingt bremsen. Ein mit seinem VW hinter ihm fahrender 31-jähriger Aschaffenburger bremste ebenfalls ab. Eine nach diesem fahrende 56-jährige konnte ihren Ford nicht rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den VW auf und schob diesen auf den vorausfahrenden Audi. Der VW-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000,- Euro. Der VW und der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.Am Freitag gegen 09:45 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg in dereine 36-jährige Aschaffenburgerin mit ihrem Smart auf. Sie wurde daher einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei ihr drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Daher wurde die Weiterfahrt unterbunden, ihr Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und eine Blutentnahme bei der 36-jährigen durchgeführt. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren.Am Freitag gegen 13:25 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der PI Aschaffenburg in der Hauptstraße eine 16-jährige auf, die mit ihrem Mofa auffallend schnell unterwegs war. Sie wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass an dem Mofa technische Veränderungen durchgeführt worden waren, so dass das Fahrzeug zu höheren Geschwindigkeiten als den erlaubten 25 km/h in der Lage war. Die 16-jährige war nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Das Mofa wurde sichergestellt.Bereits in der Zeit von 02.03.2017, 06:00 Uhr bis 04.03.2017, 12:00 Uhr hatte eine 32-jährige ihren grauen BMW in der Straße Am Bahnhof auf dem zum Bahnhof gehörigen Parkplatz abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass der Kofferraumdeckel komplett zerkratzt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.800,- Euro.

