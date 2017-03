Mann unter Drogen rammt Polizeiauto

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Freitag, 10.03.2017 - 13:34 Uhr

Am späten Donnerstagabend wollte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Schweinheimer Straße den Fahrer eines Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterziehen.