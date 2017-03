24-Jähriger verletzt zwei Polizisten im Gericht

Während Sitzungsunterbrechung

Aschaffenburg Donnerstag, 09.03.2017 - 16:09 Uhr

Am Dienstagvormittag hat ein 24-Jähriger während einer Sitzungsunterbrechung im Aschaffenburger Justizgebäude zwei Polizisten tätlich angegriffen und leicht verletzt.