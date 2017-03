Keinen Schlafplatz gefunden - Lastwagen fährt sich auf A3-Grünstreifen fest

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach

Aschaffenburg Donnerstag, 09.03.2017 - 12:17 Uhr

Einen Verkehrsunfall der besonderen Art mussten Beamte der Autobahnpolizei am Mittwochabend an der A 3 bei Bessenbach aufnehmen. Dabei entstand kein Personen- und kein Sachschaden in Form von verbeultem Blech, sondern vielmehr nur ein „Flurschaden“.