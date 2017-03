Einbrecher scheitern: Terrassentüre in Sailauf hält Stand

Polizei Unterfranken

Aschaffenburg Donnerstag, 09.03.2017 - 12:06 Uhr

Mit ihrem Vorhaben in ein Einfamilienhaus einzusteigen sind Einbrecher zwischen Dienstag und Mittwoch gescheitert. Sie richteten an der Terrassentüre Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an.