Unfall an der B469-Ausfahrt - Skoda crasht in Kleintransporter

Fahrt unter Drogeneinfluss

Kollision mit Gegenverkehr

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Auffahrunfall

Unfallflucht

Sachbeschädigung am Pkw

Kreis Aschaffenburg

Vorfahrtsverletzung

Ladung verloren

Ein 43-jähriger Fahrer eines Fiat Kleintransporters befuhr zunächst die Bundesstraße 469 von Obernburg kommend in Richtung Aschaffenburg. An der Ausfahrt Großostheim wollte er die Bundesstraße verlassen. Als er sich schon bereits im Bereich der Ausfahrt befand, musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine ihm nachfolgende 33-jährige Fahrerin eines Skodas erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des vorausfahrenden auf. Im Anschluss an das Unfallgeschehen musste der Skoda abgeschleppt werden.. Am Montag, um kurz nach Mitternacht, wurde in derein 22-jähriger Fahrer eines Opel Corsa einer Polizeikontrolle unterzogen. Im Verlauf dieser Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente hinsichtlich Rauschgiftkonsums bei dem Fahrer des genannten Pkw. Ein später durchgeführter Urintest erhärtete den bereits vorhandenen Verdacht, dass der junge Mann seinen Pkw unter dem Einfluss von Rauschmitteln führte. Im Anschluss hieran musste sich der 22-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten in der weiteren Folge ein Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.. Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, geriet ein 59-jähriger Fahrer eines VW-Polo aus bislang ungeklärter Ursache auf der kommunalen Ortsentlastungsstraße in Aschaffenburg-Obernau auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem Pkw Mercedes eines 62-jährigen Fahrzeuglenkers. Glücklicherweise erkannte der Mercedesfahrer die Situation rechtzeitig und konnte so sein Fahrzeug bereits bis zum Stillstand abbremsen. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme sicherte die Feuerwehr Aschaffenburg die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Trotzdem mussten massive Verkehrsbeeinträchtigungen verzeichnet werden. Der bei dem Unfallgeschehen entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt.. Rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Ostring. Ein 24-jähriger Fahrer eines IVECO-Kleintransporters, der zuvor von derauf den Ostring aufgefahren war, übersah beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen den Pkw Opel Astra eines 48-jährigen Fahrzeuglenkers, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise war kein Personenschaden zu beklagen und beide Fahrzeugführer konnten nach erfolgter Aufnahme des Verkehrsunfalls ihre Fahrt fortsetzen.Am frühen Dienstagabend befuhr eine 47-jährige Fahrerin eines BMW diestadteinwärts. Verkehrsbedingt musste sie hierbei auf Höhe der Straßeanhalten. Ein ihr nachfolgender 29-jähriger Fahrer eines Opel Signum erkannte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck der Vorausfahrenden auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.. Im Laufe des gestrigen Dienstags wurde ein schwarzer BMW eines 30-jährigen Fahrzeugführers in derdurch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Fahrzeug war zur Unfallzeit ordnungsgemäß in einer Seitenbucht abgestellt. Als der Geschädigte zu einem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Frontschürze fest. Dieser wird auf rund 500 Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Regulierung des verursachten Sachschadens zu kümmern.. In der Zeit zwischen Montagfrüh und Dienstagnachmittag wurde ein grauer Citroen mit Offenbacher Zulassung einer 24-jährigen Fahrzeugführerin beschädigt. Als die junge Frau zu ihrem in derabgestellten Pkw zurückkehrte, bemerkte sie zunächst einen handschriftlichen Zettel an der Windschutzscheibe. Wenig später bemerkte sie, dass die linke Fahrzeugfront tiefe Kratzspuren aufwies. Zur Person des oder der Täter liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag in derin Glattbach. Eine 39-jährige Fahrerin eines Opel befuhr hier rückwärts die Mühlstraße in Fahrtrichtung Mühlbergweg. Ebenfalls rückwärtsfahrend wollte sie hier den Kreuzungsbereich zur Christian-Benz-Straße überqueren. Auf der vorfahrtsberechtigten Christian-Benz-Straße war jedoch zeitgleich ein 26-jähriger Fahrer eines Opel Corsa unterwegs. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung seitens der 39-jährigen Opel-Fahrerin kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Beide Fahrzeugführer konnten nach erfolgter Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.. Am Dienstagmittag befuhr ein 26-jähriger Lenker eines Fahrzeuggespanns, welches von einem Opel Movano gezogen wurde, diein Großostheim. An der Einmündung zur Niedernberger Straße in die das Fahrzeuggespann abbog, verlor der Fahrzeugführer offensichtlich einige kleine Backsteine, die auf der Ladefläche des Anhängers transportiert wurden. Ein kurze Zeit später ebenfalls die Ostendstraße befahrender 50-jähriger Fahrer eines VW Passat erkannte die verlorene Ladung nicht rechtzeitig und überfuhr die Backsteine. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an der rechten Vorderradfelge des Passats.

