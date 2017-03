Schon wieder Autos aufgebrochen - diesmal in Hösbach!

Wer hat in der Nacht zum Dienstag in Hösbach etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Pkw-Aufbrüchen im Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat in Hösbach verdächtige Personen oder ein Fahrzeug mit fremden Kennzeichen gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Serie beitragen könnten?

Die Täter richteten hohe Schäden an und erbeuteten in erster Linie Lenkräder und fest eingebaute Navigationsgeräte. Die Kripo Aschaffenburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt auch Zeugenhinweise entgegen.Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt sechs Pkw des Herstellers BMW aufgebrochen, die in der Beethovenstraße, Behringer Straße, Afferbachstraße, Talstraße und Schubertstraße abgestellt waren. Es ist davon auszugehen, dass alle Pkw-Aufbrüche im Zusammenhang stehen. Zum Gesamtschaden, den die Täter bei ihrem Beutezug anrichteten, liegen aktuell noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Polizei