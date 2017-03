Polizei sucht mit Schuh-Bild nach Automatensprenger

Bei der Absuche des Tatortbereiches fand die Polizei ein Paar grau-braune Herrenmokassins. Da nicht auszuschließen ist, dass der Täter die Schuhe bei der Tatausführung getragen und anschießend in dem Waldstück versteckt hat, bittet die Aschaffenburger Kripo um Hinweise.



Wie bereits berichtet, hatte am 12.01.2017, kurz vor 03:00 Uhr, ein unbekannter Täter versucht einen Geldautomaten in der Aschaffenburger Straße zu sprengen. Der Maskierte betrat die Bank und führte einen Schlauch in den Automaten ein. Kurze Zeit später, nachdem er den Vorraum verlassen hatte, kam es lediglich zu einer Verpuffung am Geldautomaten. Diese öffnete jedoch nicht den Automaten und der Täter flüchtete unerkannt. Eine Stunde später stellte eine Zeitungsausträgerin den massiven Schaden am Geldautomaten der Bank fest und informierte die Polizei.



Die weiteren Ermittlungen übernahm noch in der Nacht die Kripo Aschaffenburg. Bei der Absuche des näheren Umfeldes um die Bank konnte in einem Waldstück ein Paar grau-braune Herrenmokassins der Fa. Tommy Hilfiger aufgefunden werden. Da es sich dabei um sehr abgetragene, markante Schuhe handelt, hofft die Kripo unter anderem auch auf Hinweise zu dem Eigentümer der Mokassins.



Hinweise nimmt die Aschaffenburger Kripo unter 06021/857-1732 entgegen. Polizei