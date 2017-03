Stockstädterin überrascht Einbrecher - Polizei bittet um Hilfe!

Ca. 180 Zentimeter groß

Schlanke Figur

Dunkle Haare

Trug blaue Daunenjacke mit Fellansatz und helle Hose

Polizei

Als die Zeugin ihr Fahrzeug kurz nach 19.30 Uhr vor ihrem Wohnhaus abstellte, wurde sie plötzlich auf den jungen Mann aufmerksam. Der rannte aus dem Anwesen heraus und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung Industriegebiet fort. In der Folge stellte sich heraus, dass der Unbekannte offenbar versucht hatte, gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen.