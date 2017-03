Viele Unfälle in Aschaffenburg und Umgebung

Stadt Aschaffenburg

Auffahrunfall

Spiegelberührung

Kollision im Kreuzungsbereich

Versuchter Einbruch in Sportsbar

Kreis Aschaffenburg

Unfallflucht I

Unfallflucht II

Vorfahrt missachtet

Auffahrunfall I

Auffahrunfall II

Auffahrunfall III

Auffahrunfall IV

Graffiti

Einbruch in Warengeschäft

Sachbeschädigung an Pkw

. Drei leicht verletzte Personen und cirka 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 17 Uhr, auf der Darmstädter Straße stadtauswärts ereignete. Zum Unfallzeitpunkt herrschte hier starker Verkehr, so dass es zu verkehrsbedingten Stauungen kam. Ein 50-jähriger Fahrer eines Skodas, der nach eigenen Angaben vom Bremspedal abrutschte, fuhr ungebremst auf den vor ihm fahrenden Pkw Mazda eines 18-jährigen Fahrzeuglenkers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch weitere drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der zwischenzeitlich verständigte Rettungsdienst musste eine der verletzten Personen ins Klinikum Aschaffenburg verbringen. Die beiden anderen verletzten Personen begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Vier der fünf beteiligten Fahrzeuge mussten im Anschluss von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der starken Verkehrsbeeinträchtigungen übernahm die Feuerwehr Aschaffenburg kurzzeitig die Verkehrsregelung an der Unfallstelle.. Rund 750 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag. Ein 25-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses blieb beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel eines Pkw Golf hängen, der von einem 60-Jährigen gesteuert wurde. Beide Unfallbeteiligte konnten ihre Fahrt nach erfolgter Aufnahme fortsetzen.. Zur Unfallzeit am Montagmorgen befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Kia die Darmstädter Straße stadteinwärts. Während ein ebenfalls 62-jähriger Fahrer eines Mercedes den Westring befuhr. Beide Fahrzeugführer fuhren gleichzeitig in den durch eine Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzungsbereich ein, so dass es hierbei zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Welcher Fahrzeugführer letztlich bei Rotlicht in den geschützten Kreuzungsbereich einfuhr, bedarf weiterer Ermittlungen. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Sachschaden entstand insgesamt in Höhe von 7.000 Euro. Im Anschluss an die Unfallaufnahme mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte über den Hintereingang einer Sportsbar in das Gebäude einzubrechen. Der Hintereingang ist über ein öffentlich zugängliches Treppenhaus erreichbar. Offensichtlich scheiterten der oder die Täter am Schließzylinder der dortigen Türe, so dass sie nicht ins Innere der Sportsbar gelangen konnten. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf cirka 100 Euro geschätzt.. Zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 8 Uhr im. Hier wurde der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte Pkw Polo der 23-jährigen Geschädigten durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Nach dem vorhandenen Schadensbild zu urteilen, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Vehicle, wie z.B. einen Sattelauflieger, gehandelt haben. Bei dem beschriebenen Unfallgeschehen entstand an dem Polo ein Sachschaden in Höhe von cirka 1.000 Euro.. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, in der. Hier streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren den geparkten Pkw VW eines 34-jährigen Fahrzeughalters. Dadurch wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro entstand. Laut vorhandenen Zeugenaussagen müsste es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen roten Familien-Van mit AB-Kennzeichen handeln.. Am Montagnachmittag fuhr eine 29-jährige BMW-Fahrerin von der Autobahn A3, Richtungsfahrbahn Frankfurt, an der Anschlussstelle Bessenbach ab und wollte nach links in Richtung Aschaffenburg abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah sie offensichtlich einen 53-jährigen Opel-Fahrer, der die vorfahrtsberechtigtein Fahrtrichtung Waldaschaff befuhr. Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden.. Zu einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt zuran der, kam es am Montagnachmittag gegen 15 Uhr. Hier musste die 36-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki aufgrund eines illegal wendenden Kleintransporters verkehrsbedingt abbremsen. Dies wiederum erkannte offensichtlich ein ihr nachfolgender 54-jähriger Fahrer eines Ford zu spät und fuhr auf das Heck der vorausfahrenden auf. Bei dem Unfallgeschehen entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Personenschaden war glücklicherweise nicht zu beklagen.Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Montagmittag, gegen 13.30 Uhr, als ein 45-jähriger Fahrer eines Opel Zafira auf derauf Höhe derverkehrsbedingt anhalten musste. Dieses Bremsmanöver erkannte offensichtlich ein ihm nachfolgender 24-jähriger Fahrer eines BMW zu spät und fuhr auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.. Rund 3.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der. Auf Höhe der dortigenmusste eine 25-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr nachfolgender 18-jähriger Fahrer eines Opel-Corsa erkannte dies zu spät und fuhr auch hier auf das Heck der Vorausfahrenden auf. Personenschaden war glücklicherweise nicht zu beklagen.. Am Montagmorgen ereignete sich in derein weiterer Auffahrunfall. Ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes Kleintransporters musste an der Einmündung zur Bahnhofstraße verkehrsbedingt anhalten, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Ein ihm nachfolgender 78-jähriger Fahrer eines Mazdas fuhr aus Unachtsamkeit auf das Heck des vorausfahrenden Kleintransporters auf. Sachschaden entstand hier in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Nach erfolgter Unfallaufnahme konnten beide Unfallbeteiligte ihre Fahrt fortsetzen.. In der Zeit zwischen Sonntag und Montag beschmierte ein Unbekannter in dermehrere Verkehrszeichen, eine Pumpstation sowie einen Unterstand mit diversen Graffitis. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine näheren Erkenntnisse vor. Bislang gelang es dem Täter unerkannt zu bleiben.. Im Zeitraum zwischen Samstag, 04.3.2017 und Montag, 06.3.2017 brachen unbekannte Täter in ein Warengeschäft in der Straßeein. Die Täter gelangten über eine Außentür in das Innere des Geschäftes, wo sie Bargeld entwendeten. Weiterhin entstand ein Sachschaden von cirka 100 Euro.Bereits zwischen vergangenem Samstag und Sonntag wurde der Pkw BMW eines 55-Jährigen in derdurch einen unbekannten Täter beschädigt. Der BMW war ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro beziffert.

