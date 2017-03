Aschaffenburg: Streit zwischen zwei Männer und drei Frauen eskaliert

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Samstag, 04.03.2017 - 11:40 Uhr

In der Hefner-Alteneck-Straße in Aschaffenburg kam es am Samstag um 00:30 Uhr bei einem Streit zwischen zwei jungen Männern und drei jungen Frauen zu Handgreiflichkeiten. Dabei wurde eine männliche Person zu Boden geworfen und gewürgt.