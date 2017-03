Dreist: Falsche Pflegekraft und angeblicher Handwerker bestehlen 80-Jährige in Aschaffenburg

Polizei Unterfranken

Aschaffenburg Samstag, 04.03.2017 - 09:48 Uhr

Auf besonders dreiste Art und Weise haben rücksichtslose Straftäter am Freitagvormittag eine Seniorin im Stadtteil Schweinheim bestohlen.