BMWs in Sulzbach aufgebrochen - Navis geklaut - Polizei bittet um Hinweise

Polizei Unterfranken

Aschaffenburg Samstag, 04.03.2017 - 09:00 Uhr

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte in Sulzbach zwei BMW aufgebrochen und unter anderem die fest eingebauten Navigationssysteme gestohlen.