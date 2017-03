Kreis Aschaffenburg: Leichnam geborgen - Vermisster 43-Jähriger ist tot

Wie bereits berichtet, ermittelte die Aschaffenburger Polizei seit dem Silvesterabend in dem Vermisstenfall eines 43-jährigen Nilkheimers. Er war an jenem Abend nach einem Gaststättenbesuch spurlos verschwunden. Die Polizei hatte umfangreiche Ermittlungen eingeleitet, um den Aufenthaltsort des Mannes festzustellen. Diese verliefen in den vergangenen Wochen allesamt jedoch ergebnislos.

Anfang der Woche fand ein Arbeiter der Mainschleuse Kleinostheim Hinweise auf einen Toten, der schließlich geborgen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft brachten am Freitag die rechtsmedizinische Gewissheit, dass es sich um den vermissten 43-Jährigen handelt. Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

Polizei Unterfranken