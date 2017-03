Dieb stiehlt Geldbeutel in Aschaffenburger Einkaufsstraße

Litfaßsäule gestreift

Während des Einkaufes in einem Verbrauchermarkt in der Ernsthofstraße am Donnerstagvormittag wurde einem 64-Jährigen die Geldbörse von einem unbekannten Täter gestohlen. Der Wert des Inhalts summiert sich auf cirka 500 Euro.

Aschaffenburg. Am Donnerstag, um 15.45 Uhr, blieb der 56-jährige Fahrer eines Lkw einer Geldtransportfirma in der Hensbachstraße mit seinem Fahrzeug beim Rangieren an einer Reklamesäule hängen und beschädigte diese. Es entstand ein Gesamtschaden von 3.000 Euro.

Lack zerkratzt

Aschaffenburg. In der Zeit von Freitag, 24.2.17, 20 Uhr bis Mittwoch, 01.3.17, 17 Uhr wurde der Lack eines schwarzen Mercedes, welcher auf dem öffentlichen Parkplatz in der Suicardusstraße abgestellt war, zerkratzt. Schaden: 200 Euro.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Im Weißdornweg verschwand in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr ein mit Zahlenschloss gesichertes rotes Fahrrad der Marke Dirt Univega im Zeitwert von 300 Euro. Das Rad stand im Hof eines Mehrfamilienhauses.

Betäubungsmittelverstoß

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 22-jährigen Mannes am Donnerstag, um 18.45 Uhr, im Bahnhofsbereich entdeckten Polizeibeamte eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Betrunkenen ausgenüchtert

Aschaffenburg. Ein 32-jähriger Wohnsitzloser lag am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, volltrunken in der Berliner Allee. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er nicht mehr in der Lage, seinen Weg gefahrenlos fortzusetzen. Deshalb wurde er von den Ordnungshütern in Gewahrsam genommen und in der Arrestzelle ausgenüchtert. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Auto beschädigt

Aschaffenburg. An einem blauen Peugeot 306 trat ein Unbekannter am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr, den rechten Außenspiegel ab. Das Fahrzeug war in der Tiefgarage Dalbergstraße geparkt. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Personenkontrolle entdeckten Polizeibeamte am Donnerstag, gegen 14 Uhr, im Geldbeutel eines 21-Jährigen etwa 20 Gramm Cannabissamen und stellten diese sicher. Kontrollort: Bahnhofsvorplatz Ludwigstraße.

Unfallflucht

Glattbach. In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr bis Donnerstag, 13 Uhr wurde an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße abgestellten roten BMW der linke Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Es entstand ein Schaden von cirka 500 Euro. Der Verursacher flüchtete bisher unbekannt vom Ort des Geschehens.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg