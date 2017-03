Einbruch in Mainaschaffer Spielothek – Spielautomat aufgebrochen

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 02.03.2017 - 15:24 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen haben sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumen einer Spielhalle verschafft und dort offenbar gezielt zwei Spielautomaten aufgebrochen.