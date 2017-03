Übler Faschingsscherz

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 02.03.2017 - 14:52 Uhr

In der Zeit von Faschingsdienstag, 17.30 Uhr bis Aschermittwoch, 8 Uhr wurde von unbekannten Tätern das Türschloss der Eingangstüre zu einem Frisörsalon in der Hauptstraße zugeklebt.