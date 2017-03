Feuer in Aschaffenburger Seniorenheim: Herdplatte nicht abgeschaltet

In der Küche einer Wohnung des Seniorenheims in der Elisenstraße hat es am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr gebrannt. Auslöser war eine Herdplatte, die ein Heimbewohner auszuschalten vergessen hatte. Wegen der zunächst starken Rauchentwicklung in der Wohnung wurden die Bewohner von in der Nähe liegenden Wohnungen von den Mitarbeitern aufgefordert, ihre Zimmer zu verlassen. Sie wurden in einen sicheren Bereich gebracht. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer bereits durch Mitarbeiter der Senioreneinrichtung gelöscht werden. Der Einsatzleiter Frank Ritter von der Aschaffenburger Feuerwehr lobte das Verhalten der Mitarbeiter. Die Einsatzkräfte saugten mit ihren Lüftungsgeräten den Rauch ab, sodass der Einsatz schnell beendet werden konnte. Trotzdem mussten mehrere Hausbewohner vom Rettungsdienst behandelt werden. Einige von ihnen wurden aufgrund einer möglichen Rauchvergiftung zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Während des Einsatzes musste die Elisenstraße für den Durchgangsverkehr kurzzeitig gesperrt werden.

Ralf Hettler