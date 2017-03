Auto in Aschaffenburg aufgebrochen: Täter geschnappt

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Faschingsdienstag, um 10:40 Uhr, stellte eine 33-jährige Frau ihren Pkw Ford auf dem Parkplatz am Nordfriedhof in der Konradstraße ab. Als sie nach zehn Minuten zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen und ihre braune Handtasche, welche auf dem Sitz abgelegt war, verschwunden war. Noch während der Sachverhaltsaufnahme meldete sich bei der Polizei ein Busfahrer, dem eine männliche Person am Hauptbahnhof aufgefallen war, welche blaue Kopfhörer trug und eine Damenhandtasche mitführte. Die Ermittlungen der Polizei führten schließlich zur Tatklärung. Vor wenigen Wochen war offensichtlich die gleiche Person, ein 43-Jähriger, mit exakt den blauen Kopfhörern und der gleichen Beschreibung bei einem ähnlichen Delikt aufgefallen und den Ermittlern ins Netz gegangen. Der Schaden am angegangen Pkw wird auf cirka 300 Euro geschätzt.

Aschaffenburg. Am Faschingsdienstag, gegen 19:30 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung im Südring der Fahrer eines Pkw Dacia auf, da er auf die Polizeistreife einen augenscheinlich minderjährigen Eindruck machte. In der Großostheimer Straße konnte das Auto schließlich angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Es handelte sich hierbei um einen 16-Jährigen aus einer hessischen Nachbargemeinde, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Eltern des Täters verständigt. Sie holten ihren Sohn auf der Polizeiwache ab.

Auto beschädigt

Aschaffenburg. In der Zeit von Samstag, 10 Uhr bis Dienstag, 09:40 Uhr wurden in der Kochstraße an einem VW Polo beide Außenspiegel abgetreten und der Lack der Fahrertüre von unbekannten Tätern zerkratzt. Sachschaden: 1.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Aschaffenburg. Von einem Abstellplatz in der Ludwigstraße verschwand in der Zeit von Montag, 18:30 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr ein mit Stahlseilschloss gesichertes Mountainbike der Marke Nevada, schwarzgrün, im Zeitwert von etwa 550 Euro.

Unfallflucht I

Stockstadt. In der Zeit von Rosenmontag, 18 Uhr bis Faschingsdienstag, 8 Uhr wurde in der Schwanengasse ein grüner Gartenzaun von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Vermutlich wollte der Verursacher mit seinem Auto aus einer Parklücke rückwärts ausparken und hatte hierbei den Zaun übersehen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Unfallflucht II

Laufach. In der Spessartstraße wurde an einem schwarzen Audi A3, in der Zeit von Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 12:30 Uhr der linke Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Darüber hinaus wurde die Fahrertüre und der linke Kotflügel leicht verkratzt. Der angerichtete Schaden beträgt cirka 1.000 Euro.

Unfallflucht III

Stockstadt. Am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf von Stockstadt kommend auf die Bundesstraße 469 in Richtung Autobahn A3 auf. Er wollte vor einem Sattelzug auf die B 469 auffahren, das Gespann wich auch kurz in die Mitte der Fahrbahn aus, scherte dann jedoch wieder zurück, so dass der VW am Ende des Beschleunigungsstreifens zwischen Sattelzug und Leitplanke eingeklemmt und leicht beschädigt wurde. Der Fahrer des Lastzuges setzte seine Fahrt ungehindert fort, fuhr auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auf und ließ sich auch nicht durch das Hupen des Geschädigten zum Anhalten bewegen. Am Pkw entstand ein Streifschaden auf beiden Seiten, der linke Außenspiegel wurde abgefahren, so dass der Schaden mit mehreren tausend Euro zu Buche schlägt. Der Golf-Fahrer hatte sich das Kennzeichen des Sattelanhängers gemerkt, so dass die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher wohl zum Ziel führen werden.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Autoscheibe eingeschlagen

Haibach. In der Zeit von Faschingsdienstagabend bis Aschermittwoch, 00:33 Uhr wurde in der Müllerstraße an einem silberfarbenen VW Golf die Fahrerscheibe von einem unbekannten Täter eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg