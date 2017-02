Schlägerei auf Sailaufer Faschingsfeier

Verkehrszeichen durch unbekannten Verursacher angefahren

Gegen 21:20 Uhr gerieten in den Toilettenräumen einer Faschingsveranstaltung zwei Männer in Streit. Im weiteren Verlauf soll ein 27-Jähriger dem 55-jährigen Kontrahenten mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde und musste im Klinikum Aschaffenburg medizinisch versorgt werden. Der Jüngere war erheblich alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Das Schlagwerkzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern noch an.

Hösbach. In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis Montag, 08:45 Uhr wurde an einer Baustelle in der Aschaffenburger Straße ein mobiles Verkehrszeichen 283 umgefahren und das Zeichen selbst sowie die Befestigungsstange beschädigt. Am Unfallort blieb eine silberne Radzierblende für 15 Zoll-Felgen zurück. Der angerichtete Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, welche den Unfallverursacher beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Bei Starkregen aufgefahren

Stockstadt. Am Dienstagmorgen, um 00:30 Uhr, befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 26 mit cirka 80 km/h. Ein nachfolgender 22-Jähriger näherte sich mit seinem BMW offensichtlich mit erheblich höherer Geschwindigkeit und fuhr dem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Bei der Kollision entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 12.500 Euro.

Stadt Aschaffenburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Faschingssonntag, gegen 15:45 Uhr, wurde ein 15-jähriger Schüler mit seinem Kleinkraftrad zu einer routinemäßigen Verkehrskontrolle angehalten. Er war zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg parallel zum Westring unterwegs. Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse AM war. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden, Anzeige wird vorgelegt. Der Besitzer des Zweirades, ein 17-Jähriger, muss mit einer Anzeige wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Auto angefahren und abgehauen

In der Zeit von Montag, 8 Uhr bis 13 Uhr, wurde in der Lamprechtstraße ein Pkw BMW von einem unbekannten Auto, vermutlich beim Ausparken aus einer gegenüberliegenden Parklücke, angefahren. Der Verursacher hinterließ an der Fahrertüre einen Schaden von cirka 1.000 Euro und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw

Am Rosenmontag, um 10 Uhr, lief ein 32-Jähriger im Fußgängerbereich der Frohsinnstraße parallel zur Ludwigstraße in Richtung Elisenstraße. Ein 77-jähriger Autofahrer kam mit seinem Pkw Skoda von der Elisenstraße und bog nach links ein. Hierbei touchierte er mit dem linken Bereich der Fahrzeugfront den querenden Fußgänger, der sich auf der Motorhaube des Autos abstützte, um nicht umzufallen. Anschließend wiedersprechen sich die Angaben der Beteiligten. Während der Fußgänger angibt, der Autofahrer habe sich, ohne sich zu kümmern von der Unfallstelle entfernt, behauptet der Pkw-Lenker, dass er nach dem Verkehrsunfall gewartet , der Fußgänger aber ihn nicht mehr angesprochen habe. Die weiteren Ermittlungen der Polizeibeamten sind aufgenommen. Am Fahrzeug entstand offensichtlich kein Schaden, der Fußgänger klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen im linken Knie.

Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Luitpoldstraße wurde am frühen Faschingsdienstag, gegen 02:30 Uhr, der 18-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Den Polizeibeamten fielen drogentypische Auffälligkeiten auf, worauf eine Blutentnahme angeordnet, durch einen Arzt durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden wurde.

Ampel beschädigt

In der Zeit von Sonntag 9 Uhr bis Montag 8 Uhr wurden die Anforderungsschalter zweier Lichtzeichenanlagen in der Goldbacher Straße von unbekannten Tätern beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Am Rosenmontag, um 09:50 Uhr, wurde während der Zugangskontrolle in das Gerichtsgebäude durch eine Sicherheitsfachkraft in der mitgeführten Handtasche einer 21-Jährigen eine Metalldose mit einem gedrehten Joint aufgefunden und sichergestellt. Anzeige durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg wird vorgelegt.

Eingangstüre beschädigt

Von Faschingssamstag bis Rosenmontagmorgen wurde die Eingangstüre eines Drogeriegeschäftes in der Herstallstraße von unbekannten Tätern beschädigt. Die elektronisch gesteuerte Schiebetür lässt sich nicht mehr öffnen, offensichtlich wurde der Rahmen mit roher Gewalt verbogen. Außerdem ist die Glasscheibe gesprungen. Der angerichtete Schaden wird auf cirka 8.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

iPhone gestohlen

Am Faschingssonntag, um 15 Uhr, wurde einer 17-Jährigen im Schöntal, nähe Blaues Klavier, von einem Maskierten in einem braunen Affenkostüm das iPhone 5, Apple, schwarz aus der Hand gerissen. Das Mobilphone hat einen Zeitwert von 200 Euro. Eine Beschreibung des unbekannten Täters liegt mit Ausnahme der Kostümierung nicht vor.

Fahrraddiebstahl

Am Montag, zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr, verschwand am Dämmer Tor von einem Fahrradständer ein mit Schloss gesichertes Fahrrad der Marke Univega, Farbe Blau, im Zeitwert von 200 Euro.

Originalmeldung der Polizei Aschaffenburg