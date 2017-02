25-Jährige in Aschaffenburg mit Flasche geschlagen

Der Mann hatte mit einer Flasche gegen den Kopf seines Opfers geschlagen und war dann in stadteinwärtiger Richtung zu Fuß geflüchtet. Die 25-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn, die von einem Arzt im Klinikum Aschaffenburg genäht werden musste. Außerdem brach sie sich das linke Handgelenk. Vom Täter liegt leider bisher keine Beschreibung vor.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Notarztfahrzeug beschädigt

Aschaffenburg. In der Zeit von 13:30 Uhr bis 22 Uhr, wurde am Sonntag im Stadtgebiet ein schwarzer BMW, der als Notarztfahrzeug mit einem mobilen Blaulichtgerät ordnungsgemäß ausgestattet und im Faschingseinsatz war, von unbekannten Tätern beschädigt. Der Lack auf dem Fahrzeugdach wurde auf einer Fläche von cirka 10 x 10 Zentimeter zerkratzt, wobei ein Sachschaden von 2.000 Euro zu Buche schlägt.

Spiegel abgerissen

Aschaffenburg. In der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 09:30 Uhr wurde in der Bardroffstraße der rechte Außenspiegel an einem grauen Mercedes abgerissen. Sachschaden: 700 Euro.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Aschaffenburg. In der Laurentiusstraße riss ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr von einem roten Pkw Fiat den Türgriff ab. Schaden: 300 Euro.

22-jähriger Mann rastet aus

Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, schlug ein 22-Jähriger im Schöntal einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt das Opfer einen etwa zwei Zentimeter langen Schnitt über dem linken Auge, der ärztlich versorgt werden musste. Eine 20-jährige Frau wurde mit einem Gehstock vom gleichen Täter geschlagen, dabei fiel ihr Mobiltelefon aus der Hand auf den Boden und wurde beschädigt. Der zunächst unbekannte Täter flüchtete, konnte jedoch von Zeugen später identifiziert und der Polizei zugeführt werden. Bei der Festnahme beleidigte der junge Mann die Streifenbesatzung aufs Übelste und musste in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet, die durch eine Ärztin auf der Polizeiwache durchgeführt wurde. Ein vorab veranlasster Alkotest ergab einen Wert von etwa zwei Promille.

Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Aschaffenburg. Ein 18-jähriger Mann fiel im Laufe des Abends am Faschingssonntag mehrfach bei polizeilichen Einsätzen durch seine Aggressivität auf. Er störte Amtshandlungen, wodurch bereits ein Platzverweis ausgesprochen worden war, den er trotz zweimaliger Androhung nicht befolgte. Kurz vor 22 Uhr wurde er erneut in der Parkanlage Schöntal angetroffen. Der stark alkoholisierte Mann sollte in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich heftig und griff Polizeibeamte massiv an. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Täter wurde nach seiner Fesselung in Gewahrsam genommen, zur Dienststelle verbracht, eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt und anschließend ausgenüchtert. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Ordnungshüter leicht verletzt.

Aggressor am Hauptbahnhof

Aschaffenburg. Im Verlauf des Abends fiel ein 33-Jähriger mehrfach im Bahnhofsgebäude durch aggressives Verhalten auf. Grundlos beschimpfte er Passanten und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. Nachdem er sich mehrfach über ausgesprochene Platzverweise hinweggesetzt hatte und einen Diensthundeführer handgreiflich attackiert hatte, wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in die Arrestzelle gesperrt. Hierbei stieß der Täter übelste Beleidigungen gegen Sicherheitspersonal und Polizeibeamte aus.

Sachbeschädigungsserie

Aschaffenburg. Im Bereich des Güterbergs wurden am Sonntag, in der Zeit zwischen 21:50 Uhr und 22:40 Uhr, an mindestens sechs Pkw Beschädigungen vorgenommen. Überwiegend wurden Seitenspiegel ab- oder Rücklichter eingetreten. Außerdem wurden vor der Eingangstüre eines Floristikbetriebs zwei Tonblumenkübel umgestoßen und zerstört. Der angerichtete Schaden beträgt über 1.000 Euro. Die Taten wurden offensichtlich von vier oder fünf Personen, dunkel gekleidet mit Kapuzenjacke begangen.

Hinweise auf die Straftäter erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

Wildunfall

Haibach. Am frühen Montagmorgen um 2 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Taxi die Kreisstraße von Haibach kommend in Richtung Winzenhohl, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw wurde das Tier getötet, am Auto entstand ein Sachschaden von cirka 2.000 Euro.

Autokennzeichen abgerissen

Kleinostheim. In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr bis Montag, 1 Uhr wurden im Bereich der Alten Poststraße an insgesamt vier Fahrzeugen die Kennzeichen von unbekannten Tätern abgerissen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Verursachern erbittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 060231/857-2230.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg