Einbruch in Einfamilienhausin Ringheim - Täter auf der Flucht

Dem Täter gelang es unerkannt mit seiner Beute zu türmen.Die Abwesenheit der Anwohner zwischen 18:30 und 19:45 Uhr nutzte ein Unbekannter für den Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ostring aus. Er drang gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein, durchwühlte mehrere Schränke und machte sich mit der Beute aus dem Staub. Sein Diebesgut in Höhe eines unteren vierstelligen Bereiches bestand aus Bargeld, Schmuck und Elektronikartikeln. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.Zur Aufklärung der Tat hofft die Aschaffenburger Kripo, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ringheim gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken