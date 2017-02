Jugendlicher mit 2,5 Promille nach Randale in Aschaffenburg in Gewahrsam

Unfallfluchten - geparkte Pkw angefahren





Unfallflucht - geparkter Pkw angefahren

Dort fand eine Feier statt zu der ein stark angetrunkener 17-jähriger zusammen mit seinem Freund erschien, obwohl diese nicht eingeladen waren. Hier gerieten sie mit einigen Gästen in Streit und resultierend daraus in eine tätliche Auseinandersetzung in deren Verlauf der 17-jährige mit einer Flasche eine Fensterscheibe einschlug.Kurz vor Eintreffen der Streife flüchteten die beiden, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung in einem Hinterhof gestellt und festgenommen werden. Da der 17-jährige sich weiterhin aggressiv verhielt und ein Alkoholtest einen Wert von 2,5 Promille ergab, wurde er zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend wurde er für den Rest der Nacht in einer Verwahrzelle untergebracht.. Am Samstagmittag, in der Zeit von 11.15 bis 13.05 Uhr, wurde am Sz ein geparkter VW Touran, vermutlich beim Ausparken, angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Schwarz-grauer Fremdlack konnte an der Stoßstange gesichert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.Bereits am Samstagvormittag, in der Zeit von 09.50 bis 11.45 Uhr, wurde imein geparkter Audi, vermutlich durch eine aufschlagende Türe, an der hinteren linken Türe beschädigt. Auch hier kümmerte sich der Unfallverursacher nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro. Kriminalitätsgeschehen. Am Freitag, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, wurde in der Frankenstraße ein geparkter Pkw Peugeot angefahren und am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

Polizei Aschaffenburg