Aufs Navi gehört - im Weibersbrunner Wald festgefahren

Auffahrunfall



Kreuzungsunfall am „City-Tunnel“



Graffiti Sprayer in der Innenstadt

Sachbeschädigung an Pkw



Unfallflucht



Unfallflucht

Das Navi sprach dann, dass sie die zweite Ausfahrt am Kreisverkehr nehmen solle. Dies nahm sie sehr wörtlich und fuhr in den Baustellenbereich und parallel zur Autobahn auf einem Waldweg in Richtung Keilberg. Nach ca. 15min kam ihr der Waldweg dann doch etwas komisch vor, woraufhin sie ein Wendemanöver startete. Dabei blieb sie dann an einem Hang im schlammigen Untergrund hängen und kam nicht mehr weiter. Die Dame wurde dann durch Streifenbesatzungen der Autobahnpolizei und der örtlichen Inspektion nach einiger Suche aufgefunden. Sie hatte sie so festgefahren, dass ein Abschleppdienst zur Bergung gerufen wurde.Doch auch dieser konnte auf Grund des Untergrundes nicht helfen, weshalb zunächst nur die Fahrerin aus der misslichen Lage befreit werden konnte. Der Pkw musste über Nacht alleine im Wald bleiben und wird in den Morgenstunden mittels Traktor geborgen.Am Freitagnachmittag, gegen 17.10 Uhr befuhr eine 50jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Aschaffenburg mit ihrem VW Golf die Großostheimer Straße in Richtung Großostheim. Dass diese verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte ein 30jähriger aus Erlenbach zu spät und fuhr mit seinem Seat in das Heck des VW Golf. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand erheblicher Sachschaden von ca. 12.000.- Euro. Der Seat war auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe und ausgelöster Airbags nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.An der Kreuzung Ostring / Goldbacher Straße kam es am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr im Bereich der dortigen Ampel zu einem Sachschadenunfall. Ein 36jähriger Pkw-Fahrer aus Aschaffenburg wollte mit seinem Pkw VW vom Ostring nach links auf die Goldbacher Straße abbiegen. Von dort kam jedoch eine 52jährige Pkw-Fahrerin aus Bessenbach, die ihrerseits bei Grün nach links abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3500.- Euro.Ein Anwohner aus der Pfarrgasse bemerkte am Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, dass ein bislang unbekannter Täter relativ zeitnah an eine dortige Hausmauer den Schriftzug „Holiday“ gesprüht hatte. Ersten Ermittlungen zu Folge dürfte sich die Tat gegen 21.30 Uhr ereignet haben. Die Polizei Aschaffenburg bittet um Täterhinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.Am Freitag kam es zu gleich zwei Sachbeschädigungen an Pkw in der Frohsinnstraße. In der Zeit von 10.00 - 10.30 Uhr wurde ein Pkw Suzuki, der im Bereich der Commerzbank geparkt war, auf der rechten hinteren Seite verkratzt. Später am Abend, um 21.40 Uhr konnte ein Zeuge zwei junge Männer im Alter von ca. 22 Jahren, die dunkel gekleidet waren beobachten, wie diese an einem geparkten Pkw Peugeot einen Spiegel abgetreten hatten. Auf Grund eines hohen Fußgängeraufkommens bittet die Polizei Aschaffenburg um Hinweise unter der Nummer 06021/857-2230.Ein 36jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Osnabrück hatte in der Zeit von Donnerstagabend 19.30 Uhr bis Freitagmittag, 12.30 Uhr seinen Pkw VW Passat in der Hauptstraße auf einem Parkstreifen geparkt. Als er am Freitag zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er auf der Beifahrerseite einen Schaden fest. Hinweise bitte an die PI Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230.Eine Unfallflucht mit einem erheblichen Sachschaden von ca. 30.000.- Euro wurde am Freitag um kurz nach 11 Uhr auf der B469 Fahrtrichtung Seligenstadt, etwa auf Höhe der Mülldeponie festgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam im einspurigen Bereich nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitplankenfelder und einen Aufprallschutz. Die Ermittlungen laufen derzeit wegen Unfallflucht. Auch die Verkehrsunfallfluchtfahndung der VPI Aschaffenburg ist in die Ermittlung eingebunden.Hinweise bitte an die PI Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230.





