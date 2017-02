Unfallflucht

Zwei Auffahrunfälle im Stadtgebiet

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wildunfall

Am Daimler wurden die Fahrertüre sowie der Kotflügel vorne links beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Großostheimer Straße stadteinwärts. Als der ihm vorausfahrende Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte er dies zu spät und fuhr dem Fahrzeug auf das Heck auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am späten Donnerstagabend gegen 23:00 Uhr. Als ein Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug in der Schillerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand anhielt, fuhr ihm eine 20-jährige VW-Fahrerin leicht auf das Heck auf. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.Am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Eckenerstraße. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug Platz für die Durchfahrt zu verschaffen, musste ein 53-Jähriger seinen VW Crafter rangieren. Hierbei touchierte er leicht die Front eines hinter ihm wartenden Pkw Hyundai. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr der Fahrer eines Ford Kuga die Friedenstraße in Fahrtrichtung Volkersbrunn. Als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte, konnte ein Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindert werden. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Polizei Aschaffenburg