Unfallflucht in Aschaffenburg

Rechts-vor-Links-Unfall

Diebstahl aus Pkw

. Der 46jährige Fahrer eines VW befuhr am Donnerstag um 08:00 Uhr den Ahornweg, vom Ulmenweg kommend, in Richtung Tannenweg. An der dortigen Einmündung mißachtete er die Vorfahrt einer Fiat-Fahrerin. Beim Zusammenstoß beider Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Mainaschaff. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bis 08:00 Uhr gelangte ein unbekannter Täter auf noch nicht geklärte Weise ins Innere eines Pkw BMW im Salbeiweg und ließ aus dem Fahrzeuginnern eine Geldbörse mit einigen hundert Euro mitgehen. Hinweise erbeten an die Polizei Aschaffenburg unter Tel: 06021/857-2230!

