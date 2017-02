Versuchter Einbruch in Oberbessenbacher Gaststätte

Auf der A 3 endete die Flucht mit der Festnahme durch mehrere Streifen der Unterfränkischen Polizei.

Mit der im Haus lebenden Wirtin hatten die Tatverdächtigen wohl nicht gerechnet, als sie gegen 09:00 Uhr versuchten die Hintertür zur Gaststätte aufzubrechen. Die durch die Geräusche aufmerksam gewordene Wirtin schlug durch lautes Rufen die Verdächtigen in die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Unterfränkischen Polizei führte auf der A 3 zur Festnahme der drei Männer. Zuvor versuchten sie mit einem Mercedes über die Autobahn in Richtung Frankfurt zu flüchten. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg, der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach und des Einsatzzuges Aschaffenburg konnten das Fahrzeug stoppen und die Männer vorläufig festnehmen. Bei einer anschließend in Frankfurt durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten mutmaßliches Diebesgut sicher.

Die Nacht verbrachten die Männer im Alter von 35, 28 und 25 Jahren aus Wiesbaden und Frankfurt in getrennten Hafträumen der Aschaffenburger Polizei. Noch am gleichen Tag übernahm die Aschaffenburger Kripo die weiteren Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Dienstag Haftbefehl gegen den 25-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall. Im Anschluss erfolgte die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt, seine beiden Begleiter wurden wieder entlassen.

Meldung der Polizei Unterfranken