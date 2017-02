Abgebogen, wo es eigentlich verboten ist: Frau verursacht Unfall

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Donnerstag, 23.02.2017 - 14:45 Uhr

Am Mittwoch, kurz nach 20 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai die Haibacher Straße von Schmerlenbach kommend, in Richtung Hösbach. An der Kreuzung zur Aschaffenburger Straße wollte sie nach links in Richtung Autobahnanschlussstelle abbiegen.