Einbruch bei Juwelier in Mainschaff: Teure Uhren weg

Am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr musste die Ladeninhaberin feststellen, dass ein Unbekannter gewaltsam durch die Ladentür in das Geschäft in der Straße „Am Glockenturm“ eingedrungen war und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet hatte. Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr hatte die Inhaberin das Geschäft ohne besondere Vorkommnisse verlassen und die Tür abgeschlossen. Durch den Einbruch entstand an der Eingangstür ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.



Zur Aufklärung der Tat ist die Kripo Aschaffenburg, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat, auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mainaschaff, insbesondere im Bereich Am Glockenturm, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06021/857-1731 zu melden. Polizei Unterfranken