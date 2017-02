In Pflaumheim von der Fahrbahn abgekommen

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 65-Jährige nach rechts ausweichen. Beim Ausweichmanöver touchierte sie mit der rechten Fahrzeugseite ein Straßenschild und kam neben der Fahrbahn im angrenzenden Feld zum Stehen. Der graue Pkw setzte seine Fahrt ungehindert fort. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Der entstandene Schaden am Schild ist noch nicht bekannt.

Wer Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen, grauen Pkw geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Unfallflucht

Aschaffenburg. Auf dem Turnhallenparkplatz in der Augasse touchierte ein unbekanntes Fahrzeug am Dienstag zwischen 16:15 Uhr bis 17:15 Uhr einen silbernen BMW am Fahrzeugheck. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Sicherheitsdienstmitarbeiter stoppt flüchtigen Dieb

Aschaffenburg. In einem unbeaufsichtigten Moment klaute am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr ein unbekannter Täter ein Portemonnaie samt Inhalt eines 52-jährigen Bankkunden in der Elisenstraße. Der Dieb nahm den Geldbeutel im Wert von etwa 50 Euro vom Schalter, steckte die Beute ein und rannte in Richtung Hauptbahnhof davon. Der Geldbörseneigentümer bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Mann. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde auf die Situation aufmerksam, stoppte den Flüchtenden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme hatte der 38-jährige Täter die Geldbörse noch bei sich, welche dem Eigentümer übergeben werden konnte.

Fahrzeug zerkratzt

Aschaffenburg. Am Dienstag, zwischen 09:50 Uhr und 11:20 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter mittels eines spitzen Gegenstands den Kotflügel eines blauen BMW. Das Auto stand im Tatzeitraum in der Stadtbadstraße unter der Ebertbrücke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Leuchte auf Ruhestätte beschädigt

Goldbach. Auf dem Friedhof in der Unterafferbacher Straße beschädigte ein unbekannter Täter bereits in der Zeit von 30.01.2017, 16:00 Uhr bis 31.01.2017, 16:15 Uhr eine Grablampe. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 40 Euro. Ermittlungen folgen.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Zweiräder aus Scheune entwendet

Bessenbach OT Oberbessenbach. In der Zeit von 11.02.2017, 11:00 Uhr bis 16.02.2017, 18:30 Uhr entwendete ein unbekannter Dieb auf bisher unbekannte Weise zwei Räder aus einer Scheune in der Bessenbachstraße. Es handelt sich um ein schwarz-silbernes Fahrrad der Marke Centurion und um ein weiß-grünfarbiges Rad, der Marke Giant. Der Beuteschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg