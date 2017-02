Unfall in Aschaffenburger Kreisberkehr: Frau verletzt

Denkmal beschmiert



Zweiräder entwendet

Einbruchversuch

Autoreifen platt gestochen

Geldbörsendiebstahl

Dank aufmerksamer Zeugin Diebe gefasst

Unfallflucht - Mercedes A-Klasse gesucht

Dachrinnendiebstahl

Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw im Rondell, wobei die 48-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, mit ihrem Opel von der Fahrbahn schleuderte und in der angrenzenden Grünfläche zum Stehen kam. Der 72-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen zur Erstversorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6500 Euro.Ein Unbekannter brachte am 16.02.2017 an drei Wänden der Gedenkstätte am Wolfsthalplatz Graffitis an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Spangenbergerweg klaute ein unbekannter Täter in der Zeit vom 01.02.2017 bis 20.02.2017 ein schwarz-grünes Fahrrad, der Marke Karcher. Der Abstellplatz wurde vom Eigentümer mit einem Vorhängeschloss gesichert, welches der Dieb gewaltsam öffnete. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Zu einem weiteren Raddiebstahl kam es in der Zeit vom 17.02.2017, 08:00 Uhr bis 18.02.2017, 12:00 Uhr in der Marienstraße. Am Fahrradabstellplatz des dortigen Kindergartens wurde das rote Mountainbike, der Marke BMC Blast geklaut. Das Zweirad wurde von der Eigentümerin mit einem Spiralschloss gesichert. Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.In der Burchardtstraße versuchte ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in ein Bürogebäude einzudringen. Der Einbrecher scheiterte an seinem Vorhaben und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Der linke Hinterreifen eines Citroen wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr von einem unbekannten Täter beschädigt. Das Auto stand im Tatzeitraum vor einem Anwesen im Spangenbergerweg. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.Aus dem Lagerraum eines Baumarktes in der Kulmbacher Straße entwendete ein Dieb am Montag, zwischen 08:00 Uhr und 16:45 Uhr, in einem unbeobachteten Moment ein Portemonnaie in den Farben orange-grün. Die Eigentümerin bewahrte den Geldbeutel in ihrem Rucksack auf. Im Portemonnaie befand sich neben diversen Dokumenten Bargeld. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden vier männliche Personen an einem Elektroschrottcontainer in der Blütenstraße festgestellt. Zwei Männer standen Schmiere, während die anderen beiden Elektrogeräte im Wert von etwa 100 Euro aus dem Container entnahmen und in ihr Fahrzeug, einen blauen Ford einluden. Anschließend entfernten sich die Diebe mit ihrem Pkw von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung verlief positiv. Das Tatfahrzeug samt Insassen wurde in der Hefner-Alteneck-Straße einer Kontrolle unterzogen. Anschließend wurden die Schrottdiebe mit südosteuropäischer Abstammung zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht und nach der Sachverhaltsaufnahme sowie Erbringung einer Sicherheitsleistung entlassen.An einem Fiat wurde in der Zeit von Sonntag 17:00 Uhr bis Montag 07:30 Uhr ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte den am rechten Fahrbahnrand des Westrings abgestellten weißen Fiat an der linken Pkw-Seite. An der Tatörtlichkeit konnten Fahrzeugteile des Unfallverursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Zudem sicherten die eingesetzten Beamten braunen Fremdlack am beschädigten Fahrzeug. Die festgestellten Autoteile sind einer Mercedes A-Klasse, Baujahr 2005 bis 2008 zuzuordnen. Ermittlungen folgen. Wer Hinweise zum beschriebenen flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 15.02.2017, 15:00 Uhr bis 17.02.2017, 08:00 Uhr am Gebäude des Hochbehälters, in der Nähe des Stadtwegs, Dachrinnen im Wert von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg