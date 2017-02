Opel gegen Ford in Aschaffenburg: 3000 Euro Schaden

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag um 15 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Opel die Theresienstraße in Richtung Zobelstraße. An der Kreuzung zur Müllerstraße übersah er eine durch Verkehrszeichen 205 bevorrechtigte 31-Jährige mit ihrem Pkw Ford. Es kam zum Zusammenstoß der Autos, wobei ein Sachschaden von cirka 3.000 Euro entstand.

Aschaffenburg. Ein 17-jähriger Schüler machte am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Volksfestplatz in der Darmstädter Straße Fahrübungen mit einem Pkw VW, obwohl er noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Hierbei wurde er von einer Polizeistreife erwischt. Das Fahrzeug gehört einem 48-jährigen Mann, der ebenfalls eine Anzeige, in seinem Fall wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis erhält. Die Fahrt wurde von den Ordnungshütern unterbunden.

Mofa frisiert

Aschaffenburg. In der Weißenburger Straße wurde am Sonntag gegen 19:20 Uhr ein 15-Jähriger mit seinem Mofa angehalten und überprüft. Das Zweirad erreicht eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 45 km/h, der Fahrzeugführer konnte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, das Mofa sichergestellt und Anzeige vorgelegt.

Fahrt unter Drogeneinwirkung

Aschaffenburg. Kurz nach Mitternacht, am frühen Montagmorgen, wurde ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW in der Elisenstraße kontrolliert. Hierbei fielen den Ordnungshütern drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer auf. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, von einem Arzt auf der Polizeiwache durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Auto unterbunden.

Kennzeichendiebstahl

Aschaffenburg. In der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 10:30 Uhr wurde in der Platanenallee an einem Pkw Honda das hintere amtliche Kennzeichen AB-Y 1928 von einem unbekannten Täter gewaltsam von der Stoßstange weggerissen und gestohlen. Schaden: 25 Euro.

Körperliche Auseinandersetzung

Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 2 und 3 Uhr, befanden sich eine 19-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann vor einem Lokal in der Ludwigstraße. Es näherten sich drei unbekannte Männer, pöbelten die beiden an und schlugen im weiteren Verlauf auf sie ein. In diesem Moment kamen zufällig zwei Sicherheitsmitarbeiter, ein Taxifahrer und andere Personen hinzu und trennten die Täter von ihren Opfern. Daraufhin flüchteten die Aggressoren zu Fuß in unbekannte Richtung.

Von den Tätern liegen nur vage Beschreibungen vor:

- Mann, 170 Zentimeter groß, 20 Jahre alt, schlank

- Mann, 170 Zentimeter groß, 20 Jahre alt, hager, helle evtl. beige, weitgeschnittene Jacke

- Mann, 20 Jahre alt

Personen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können oder vor Ort waren und noch nicht mit Personalien bekannt sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 23:30 Uhr wurde die Haustüre eines Anwesens in der Wilhelmstraße von einem Unbekannten mit einem Stein beworfen. Hierbei sprang das Glas der Füllung. Der angerichtete Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Rauschgiftverstoß

Aschaffenburg. Bei einer Personenkontrolle am Sonntag kurz vor 19 Uhr in den Aschaff-Auen, Kahlgrundstraße, entdeckten Polizisten bei einem 35-jährigen Mann eine geringe Menge Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Trunkenheitsfahrt

Hösbach. Bei der Polizeiinspektion ging am Sonntag gegen 3 Uhr die Mitteilung ein, dass in der Daimlerstraße ein Pkw Skoda offensichtlich gegen einen Baum geprallt war. Die eintreffende Polizeistreife konnte vor Ort außer dem verunfallten Pkw keine Personen mehr antreffen. Recherchen führten die Ordnungshüter jedoch zu einem 35-jährigen Mann, der den Pkw zur Tatzeit gefahren hatte. Dieser hatte an der Einmündung Daimlerstraße/Rudolf-Diesel-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, so dass eine Blutentnahme auf der Dienststelle durch einen Arzt durchgeführt wurde. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Aschaffenburg