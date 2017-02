Ärger vor Irish Pub in Aschaffenburg: Zeugen gesucht

Aschaffenburg Montag, 20.02.2017 - 14:50 Uhr

Drei un­be­kann­te Män­ner sol­len am Sonn­tag zwi­schen 2 und 3 Uhr ei­nen 25-Jäh­ri­gen und ei­ne 19-Jäh­ri­ge vor dem Irish Pub in der Aschaf­fen­bur­ger Lud­wig­stra­ße an­ge­pöb­elt und auf sie ein­ge­schla­gen ha­ben. Der Mann er­stat­te­te am Sonn­ta­gnach­mit­tag An­zei­ge, teil­te die Po­li­zei mit.