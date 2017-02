Mazda brennt auf Engländer-Hochstraße aus

Folgende Fahrerin stoppt brenndes Auto

Sailauf Freitag, 17.02.2017 - 12:35 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 11 Uhr ist auf der Engländer-Hochstraße kurz vor Sailauf der Motorraum eines Mazda völlig ausgebrannt. Der Wagen hat nur noch Schrottwert, die Fahreiun blieb unverletzt.