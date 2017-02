Räuberischer Diebstahl in Aschaffenburg

Polizei Aschaffenburg

Aschaffenburg Mittwoch, 15.02.2017 - 14:21 Uhr

Am Dienstag um die Mittagszeit hielt sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Goldbacher Straße eine männliche Person längere Zeit auf. Als der Mann den Laden verlassen wollte, schlug die Diebstahlsicherung an, worauf sich eine Verkäuferin dem Dieb in den Weg stellte.