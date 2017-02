Auffahrunfall - Frau verletzt - angetrunkener Verursacher flüchtet

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach

Aschaffenburg Mittwoch, 15.02.2017 - 13:00 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Waldaschaff wurde am Dienstagabend eine Frau leicht verletzt. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss und flüchtete von der Unfallstelle.