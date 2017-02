Einbruch in Stockstädter Mehrfamilienaus - Täter erbeutet Bargeld

Dem derzeitigen Sachstand nach drang der Unbekannte in der Zeit von 16:50 bis 19:10 Uhr offenbar durch die Haustür in das Mehrfamilienhaus in der Obernburger Straße ein. Dort durchwühlte er die beiden im Haus befindlichen Wohnungen und entkam unerkannt mit dem erbeuteten Bargeld. Wie der Täter in das Haus gelangen konnte ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen worden sind.

Zur Aufklärung der Tat hofft die Kripo unter anderem auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die zum relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Obernburger Straße gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1731 zu melden.

Polizei Unterfranken