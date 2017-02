Schlägerei in der Diskothek Sedgwick: 21-Jähriger schwer verletzt

Kleintransporter ohne Fahrer unterwegs

Von Freunden wurde der 21-Jährige nach dem Angriff zunächst nach Hause gebracht, gegen 03:45 Uhr suchte er jedoch das Klinikum Aschaffenburg auf. Dort wurde bei dem Mann eine schwere Verletzung im Gesicht attestiert. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt derzeit intensiv nach dem Täter und dem Grund für die Handgreiflichkeit. Wer am Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Weil ein Paketzusteller offenbar versehentlich die Handbremse nicht angezogen hat, ist dem 39-Jährigen am Montagabend um 20:00 Uhr das Fahrzeug davongerollt. Der Fiat-Fahrer stellte den Kleintransporter während seiner Ausliefertätigkeiten in der Katharinenstraße ab. Offensichtlich hatte er hierbei die Bremse nicht angezogen. Denn als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Transporter die abschüssige Katharinenstraße hinuntergerollt und beim „Einfahren“ in die Obernauer Straße gegen einen kreuzenden VW geprallt war. Die Pkw-Fahrerin war mit ihrem Auto auf der Obernauer Straße ortseinwärts unterwegs. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die 21-jährige VW-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Auf einem öffentlichen Parkplatz in der Würzburger Straße stellten die Ordnungshüter in der Nacht von Montag auf Dienstag um 02:50 Uhr einen offensichtlich betrunkenen jungen Mann stehend an seinem BMW fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Streifenbesatzung belehrte den 22-Jährigen ausdrücklich. Ihm wurde die Fahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt. Diesen konnte der junge Mann im nüchternen Zustand bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg wieder abholen.

Anhänger geklaut

Bereits am 26.01.2017, gegen 08:00 Uhr morgens, entwendete ein bisher unbekannter Täter einen Fahrzeuganhänger, der Marke Stema vom Gelände eines Baumarktes in der Kulmbacher Straße. Dieser stand mit einem Vorhängeschloss gesichert an der Ausfahrt des dortigen Drive-In. Der Beuteschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Hausfassade mit Farbe besprüht

In der Zeit vom 01.01.2017, 08:00 Uhr bis 04.02.2017, 17:00 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Täter die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Betgasse. Der Unbekannte brachte einen silberfarbenen Schriftzug an der Gebäudewand an. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

iPhone aus Elektronikfachmarkt gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Samstag 18:20 Uhr bis Sonntag 18:35 Uhr ein graues Smartphone, der Marke Apple in einem Elektronikgeschäft in der Mainaschaffer Straße. Das Mobiltelefon war zu Vorzeigezwecken im Tatzeitraum an einem dortigen Lautsprecher angeschlossen. Der Beuteschaden wird auf 600 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Wäschetrockner löst Brand aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 00:30 Uhr ein Wäschetrockner im Keller eines Mehrfamilienhauses in der St. Martinsgasse Feuer. Die Feuerwehr Aschaffenburg brachte den Vollbrand schnell unter Kontrolle während die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg die Bewohner des Hauses evakuierten. Zwei Mieter wurden bei dem Brand durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt und von einem Rettungswagen vor Ort versorgt. Im Kellerraum wurden insgesamt zwei Wäschetrockner durch die Flammen komplett zerstört und an den Gebäudewänden entstand Rußschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Kreis Aschaffenburg

Versuchter Ladendiebstahl

Goldbach. Ein aufmerksamer Zeuge beobachte am Montag um 15:30 Uhr in einem Supermarkt in der Aschaffstraße einen 59-Jährigen, der gerade dabei gewesen war sechs Spirituosenflaschen im Wert von über 100 Euro in seine Jackentasche zu stecken. Nachdem der Dieb den Beobachter wahrnahm, legte er die Flaschen in den Einkaufswagen zurück. Bei der Sachverhaltsaufnahme räumte der Mann einen versuchten Ladendiebstahl ein.

Einbruch in Lagerhalle

Heimbuchenthal. Am Montag, zwischen 16:00 Uhr und 16:50 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum in der Klosterstraße. In der Halle warf der Einbrecher zusätzlich ein Regal um. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Ob ein Beuteschaden entstand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.