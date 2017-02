Aschaffenburg: Unbekannter Täter schlägt Stadtbediensteten

Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg Montag, 13.02.2017 - 14:45 Uhr

Am Sonntagmorgen um 5:45 Uhr ging eine bisher unbekannte männliche Person auf den Fahrer einer Kehrmaschine zu und schlug in unvermittelt mit der Faust durch das geöffnete Fenster ins Gesicht.