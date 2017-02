Eingebrochener aus dem Eis gerettet

Der 17-Jährige war mit einem gleichaltrigen Freund auf den zugefrorenen See gelaufen und in der Mitte eingebrochen. Sein Freund hatte dem Eingebrochenen rasch ein Surfbrett zugeschoben und den Teenager so vor dem Untergehen gesichert.

Nachdem die Einsatzkräfte am Sonnecksee eingetroffen waren, holten Taucher den Eingebrochenen ans Ufer. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der junge Mann, stark unterkühlt, in die Aschaffenburger Kinderklinik gebracht. rah